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Espreso.tvКультураО львовской квартире написало известное мировое издание про архитектуру

О львовской квартире написало известное мировое издание про архитектуру


фото: Андрій Безуглов/city-adm.lviv.ua
Одно из самых авторитетных мировых изданий про архитектуру написало о проекте квартиры в исторической застройке Львова, который воплотили местные архитекторы

Об этом сообщает корреспондент "Еспресо.Захид", ссылаясь на ArchDaily.com .

Помещение в здании 1892-1896 годов на улице Гуцульской во Львове - реновационный проект основателей архитектурного бюро "Replus", супруги Кристины Бадзян и Дмитрия Сорокевич. Квартиру архитекторы делали для своей семьи. Они переосмыслили традиционную гуцульскую этнику и воплотили ее в австрийском неоренессансе.

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Дизайнеры капитально реконструировали и перепланироли помещения и одновременно максимально сохранили все остатки аутентичности. В частности, оставили старые деревянные балки на потолке, реставрировали паркет в комнатах, из дверей XIX века сняли слои краски и покрыли их лаком, вписали в интерьер оригинальный винтажный гардероб, которому более 150 лет, дали новую жизнь пьец (печи ) с фабрики Левинского и создали большой открытый камин, выложенный по принципу британского изобретателя, графа Румфорда. Пространства в узких и длинных комнатах добавили зеркала и соответствующее размещение мебели.

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"Мы хотели показать, что старая квартира может оставаться аутентичной и одновременно наполненной элементами жизни современного человека. Любим, когда перед нами есть вызовы, поэтому охотно взялись реализовывать самые смелые идеи: из двора - алюминиевые окна от потолка до пола, сохранена аутентичность фасада, сделали открытый камин... Оставили несколько китчевые двери, паркет, стены, кафель, не стесняясь их вида, и противопоставили этому кухню за 40-50 тысяч долларов", - рассказала соавтор проекта, соучредитель бюро" Replus ", архитектор Кристина Бадзян.

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Квартира Гуцульской стала пятым проектом архитектурного бюро, о котором пишет ArchDaily. До этого издание отметило работу "Replus" над такими объектами во Львове: веганским кафе OM NOM NOM на ул. Римлянина, офисом "InSpe", реновацией квартиры на ул. Зарицких и виллы недалеко Шевченковского гая.

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Справка.

Львовские архитекторы Кристина Бадзян и Дмитрий Сорокевич основали бюро "Replus" в 2014 году. Специализируются на реконструкции, сохранении аутентичности и одновременно сочетании "опыта" исторических львовских зданий с мультифункциональными дизайнерскими практиками. В 2017 году "Replus" вошло в Британскую ассоциацию дизайнеров интерьера в структуре Общества британского и международного дизайна SBID.

Кристина Бадзян и Дмитрий Сорокевич являются обладателями украинской премии Artspace в категории "Лучшее дизайнерское решение для небольшой квартиры площадью до 60 м²" за проект реконструированного помещения на улице Зарицких во Львове. Это предварительная собственная квартира супругов. Ее архитекторы продали вместе с мебелью, техникой и даже вазонами. А за полученные средства приобрели квартиру побольше - на улице Гуцульской.
ArchDaily - архитектурное онлайн-издание с семимиллионной читательской аудиторией. Основано в 2008 году в Нью-Йорке. Сайт публикует материалы о последних новостях в архитектуре со всего мира: тренды, воплощенные проекты, дизайнерские продукты, интервью с представителями архитектурной среды и профессиональные конкурсы.

Все фото: Андрей Безуглов / city-adm.lviv.ua

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