НАПК выявило коррупционные риски в проектах закона о регуляции стоимости интернета

22 июля, 2020, 11:49

Эксперты НАПК завершили экспертизу проекта закона "Об электронных коммуникациях" и обнаружили в нем ряд коррупционных рисков

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции.

"НАПК" завершило антикоррупционную экспертизу проекта закона "Об электронных коммуникациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты определили ряд коррупционных факторов в положениях этого проекта закона. В частности, речь идет о предложении создания регуляторного органа с неопределенным статусом и возложением на него контролирующих функций, что грозит неоправданным расширением государственного регулирования. Кроме того, полномочия регулятора дублируют полномочия Антимонопольного комитета, образует риск "коррупционной" конкуренции за полномочия.

Также отмечается, что в проекте закона используются оценочные понятия, которые могут произвольно толковаться государственными институтами с коррупционной целью.

По заключению НАПК, законопроект предусматривает проведение только внеплановых проверок предприятий, что нарушает требования закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности. В то же время, расширяются основания для проведения проверок.

Эксперты агентства также обратили внимание, что проект закона требует от предприятий предоставить "достаточно информации" о выполнении требований законодательства, однако не определяет, какая именно информация должна быть передана. Это создает коррупционные риски при проведении мероприятий государственного надзора.

Напоследок отмечается, что проект закона обязывает застройщиков оборудовать новые жилые дома и другие здания сетями и устройствами для предоставления электронных коммуникационных услуг. В то же время, он не предусматривает применения санкций за невыполнение этой обязанности, что создает коррупционные риски при принятии готовых объектов строительства.

"Вывод и рекомендации экспертизы НАПК предоставит Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации и Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики для обработки перед вторым чтением законопроекта", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что проект закона предусматривает внедрение интернета как универсальной услуги на всей территории страны, а также отсутствие "пакетности" в предоставлении услуг мобильной и интернет-связи для пользователей. Также он будет более четко регулировать работу компаний, предоставляющих услуги доступа к интернету.

Напомним, проект закона "Об электронных коммуникациях" был принят в первом чтении 16 июня этого года.

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