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Espreso.tvЭкономикаНафтогаз в августе повысит цену на газ для промышленности

Нафтогаз в августе повысит цену на газ для промышленности

Нафтогаз в августе повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на 0,2-0,4% по сравнению с ценой текущего месяца

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз".

Согласно сообщению, НАК "Нафтогаз Украины" в августе повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца - до 3 578,4 грн за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС).

Отмечается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м ежемесячно при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100% -х "дочек" НАК.

Для других потребителей цена в августе увеличится на 0,4% (на 18 грн) - до 4 168,8 грн за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС.)

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3209499

 


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3209499

 
 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3209499

 
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