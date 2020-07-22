Нафтогаз в августе повысит цену на газ для промышленности
Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз".
Согласно сообщению, НАК "Нафтогаз Украины" в августе повысит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 0,2% (на 8,4 грн) по сравнению с ценой текущего месяца - до 3 578,4 грн за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС).
Отмечается, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м ежемесячно при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100% -х "дочек" НАК.
Для других потребителей цена в августе увеличится на 0,4% (на 18 грн) - до 4 168,8 грн за 1 тыс. куб. м (с учетом НДС.)
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