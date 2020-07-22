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Espreso.tvКультураНа выходных во Львове будут массово рисовать граффити

На выходных во Львове будут массово рисовать граффити

25-26 июля во Львове состоится крупнейший в Украине граффити-фестиваль "Алярм - Львов20"

Фестиваль будет проходить на пяти локациях, его организаторы планируют превратить более тысячи квадратных метров бетонных поверхностей на художественные объекты.

Об этом сообщает корреспондент "Эспрессо-Запад".

Для создания граффити-полотен выбрали подпорные стены на ул. Витовского (парк культуры), ул. Ак. Сахарова (подпорка вдоль трамвайных путей), ул. Кн. Ольги, 104, 116, опоры трамвайных мостов на ул. Кн. Ольги и промышленные фасады на ул. Панаса Мирного, 24.

К участию пригласили почти сотню лучших художников из Львова и Украины.

Художники начнут работу на объектах в субботу, 25 июля, около 11 утра. Но организаторы отмечают, что желающим понаблюдать за процессом создания граффити-полотен стоит подходить на локации после обеда.
Организовуют фестиваль управления туризма ЛГС совместно с художественным объединением "Крашеный лис". Также в этом году партнером события является компания "Intellias".

Первый граффити-фестиваль "Алярм" состоялся 2015 году во Львове, Луцке и Ужгороде. Далее к фестивалю также присоединились Ивано-Франковск, Одесса, Днепр и Черкассы.

 

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