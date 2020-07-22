На выходных во Львове будут массово рисовать граффити
Фестиваль будет проходить на пяти локациях, его организаторы планируют превратить более тысячи квадратных метров бетонных поверхностей на художественные объекты.
Об этом сообщает корреспондент "Эспрессо-Запад".
Для создания граффити-полотен выбрали подпорные стены на ул. Витовского (парк культуры), ул. Ак. Сахарова (подпорка вдоль трамвайных путей), ул. Кн. Ольги, 104, 116, опоры трамвайных мостов на ул. Кн. Ольги и промышленные фасады на ул. Панаса Мирного, 24.
К участию пригласили почти сотню лучших художников из Львова и Украины.
Художники начнут работу на объектах в субботу, 25 июля, около 11 утра. Но организаторы отмечают, что желающим понаблюдать за процессом создания граффити-полотен стоит подходить на локации после обеда.
Организовуют фестиваль управления туризма ЛГС совместно с художественным объединением "Крашеный лис". Также в этом году партнером события является компания "Intellias".
Первый граффити-фестиваль "Алярм" состоялся 2015 году во Львове, Луцке и Ужгороде. Далее к фестивалю также присоединились Ивано-Франковск, Одесса, Днепр и Черкассы.
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