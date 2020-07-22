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Espreso.tvОбществоНа Прикарпатье "взяли" торговцев порно

На Прикарпатье "взяли" торговцев порно

За денежное вознаграждение распространяли материалы порнографического характера

При процессуальном руководстве Ивано-Франковской местной прокуратуры работники отдела противодействия киберпреступности в области Департамента киберполиции совместно с Ивано-Франковским управлением внутренней безопасности и областным управлением полиции в области разоблачили группу лиц, которые распространяли материалы порнографического характера (ч. 3 ст. 301 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской .

Через созданные аккаунты в популярной социальной сети и интернет-мессенджере фигуранты дела за денежное вознаграждение распространяли материалы порнографического характера. Предварительно установлено, что этот противоправный контент содержит признаки детской порнографии.

Полученные от такой деятельности средства злоумышленники перечисляли на электронные кошельки и собственные банковские карты.

В итоге проведенных следственных розыскных действий изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, флэш-носители, банковские карты, черновые записи, а также другие доказательства, указывающие на причастность фигурантов к совершению инкриминируемых им преступлений.

null Пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области

Сейчас решается вопрос о сообщении лицам о подозрении и проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения уголовного преступления, а также причастных к противоправной деятельности лиц.

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