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Espreso.tvОбществоНа Донбассе в результате обстрела ранили еще одного украинского военного

На Донбассе в результате обстрела ранили еще одного украинского военного

На Донбассе в результате обстрела еще один украинский военный получил ранение, боевики обстреляли позиции вблизи Пищевика

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, возле населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Военного госпитализировали. Его состояние - удовлетворительное.

С начала суток в результате обстрелов боевиков ранения получили трое военнослужащих.

Сегодня, 22 июля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных ...

Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation среды, 22 июля 2020

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