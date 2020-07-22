На Донбассе в результате обстрела ранили еще одного украинского военного

22 июля, 2020, 21:38

На Донбассе в результате обстрела еще один украинский военный получил ранение, боевики обстреляли позиции вблизи Пищевика

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"22 июля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Так, возле населенного пункта Пищевик противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.