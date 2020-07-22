Мужчина в белом подбросил что-то под машину: очевидцы о взрыве авто в центре Киева

22 июля, 2020, 17:47

Очевидцы заявляют, что до взрыва машины на Большой Васильковской видели, как мужчина, одетый в белое, что-то подбросил под низ авто

Об этом сообщила корреспондентка Еспресо.TV Дарья Бубнюк.

"Автомобиль сгорел буквально совсем. Полностью разрушено передний бампер. Выбиты окна. Сгорели сиденья", - отметила корепондентка.

Как рассказывают очевидцы, они услышали сильный взрыв и после этого занялся автомобиль.

"Очевидцы начали сами пытаться потушить пламя. Носили воду бутылками, вазами из соседних ресторанов. Однако все-таки не удалось побороть огонь самостоятельно. Поэтому огонь перекинулся на соседнюю машину Toyota. И у нее достаточно сильно тоже пострадал задний бампер", - заметила корреспондент.

Была вероятность, что пострадает третья машина, однако очевидцы начали бить ногами по колесам, чтобы прибежал владелец на сигнализацию. И ему удалось вовремя прийти и перепарковать машину.

Очевидцы рассказали, что думают, что это был поджог. Ведь-то якобы несколько человек, которые в это время находились на Большой Васильковской, видели как человек, одетый в белое, что-то будто бы подбросил под низ машины. И после этого произошел взрыв.

Полиция пока ничего не комментирует. Идет опрос свидетелей. Собирают видеозаписи с камер, которые есть поблизости. Информации ни о пострадавших, ни о тех, чья это машина, пока не объявили.

В полиции Киева отметили: "По предварительной информации, огнем частично поврежден припаркованный рядом автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают все обстоятельства и причины возгорания внедорожника" БМВ ".

22 июля во центре столицы возле Дворца "Украина" взорвался и загорелся автомобиль .

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