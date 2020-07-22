Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz - среди 100 географических брендов Украины по версии Forbes Ukraine

22 июля, 2020, 14:08

В новом выпуске за июль-август 2020 года журнал отобрал 100 брендов, "в основе которых любовь к родному городу, селу, местности. Эти примеры говорят: страсть работает"

Об этом сообщается на сайте Черновицкой ОГА.

Черновицкую область в этом списке представил фестиваль Meridian Czernowitz.

"Попадание в "Forbes Ukraine", - уверяет президент "Меридиана" Святослав Померанцев, - это капитализация не только бренда Meridian Czernowitz, но и всей области. Мир видит наше современное лицо и ассоциирует с интеллектом, культурой, литературой. Спасибо инициативной группе, рабочей команде, партнерам и друзьям "Меридиана". А еще своему дяде Игорю Померанцеву, который благословил меня идти именно этим путем ".

"Для команды Meridian Czernowitz это вполне заслуженное признание, - утверждает член инициативной группы фестиваля, писатель и переводчик Сергей Жадан, - а для Forbes - правильный стратегический ход включать в этот список не только алкогольные бренды, политические или экономические проекты, но и культурные. Это правильное понимание того, что происходит в обществе и на что оно ориентируется. А для Черновцов это могло быть признаком того, что "Меридиан" следует поддерживать и уважать, потому что это памятник, эмблема города. Мне очень симпатично, когда города ассоциируют не с определенными одиозными политиками или экономическими или финансовыми монстрами, а с такими культурно-гуманитарными или образовательными инициативами ", - добавляет писатель.

Справка.

Meridian Czernowitz - проект черновицкой областной общественной организации "Культурный Капитал", занимается литературным менеджментом и имеет целью возвращение Черновцов на культурную карту Европы. С 2012 года позиционирует себя как Международная литературная корпорация, в структуру которой входят Международный поэтический фестиваль Meridian Czernowitz (проходит в начале сентября в городе Черновцы) Международный поэтический фестиваль Meridian Lutsk (впервые прошел 6-8 октября 2017 в городе Луцк) Международный поэтический фестиваль Meridian Poltava (впервые прошел 8-10 июня 2018 в городе Полтава), книжные проекты, Paul-Celan-Literaturzentrum (Литературный целанивський центр).

Программу фестиваля составляют поэтические чтения; публичные дискуссии; лекции выставки фотопоезии и скульптур, связанных с поэзией; театральные и музыкальные перфомансы; презентации книг; видеопоэзия; поэзия в мультипликации; поэтические слэм; электропоэзия; молодежная сцена и тому подобное.

Участниками фестиваля становились поэты, музыканты и художники из Германии, Австрии, Швейцарии, Молдовы, Украины, России, Польши, Румынии, Израиля, Франции, Великобритании и США. Избранные произведения авторов-участников фестиваля ежегодно выходят отдельной поэтическим сборником на языке оригинала и в переводах Марка Белорусця (Украина), Клаудии Дате (Германия), Петра Рыхла (Украина), Беатрикс Керстен (Германия), Кристины Назаркевич (Украина) и др.

Фестиваль является также платформой для презентации украинских поэтов и писателей литературных форумах Европы и мира, в том числе на "Poesiefestival Berlin", Ляйпцизкой книжной ярмарке, Франкфуртской книжной ярмарке и других.