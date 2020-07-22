Луцкий нападающий находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по трем статьям, - Геращенко
22 июля, 2020, 10:20
Нападающий, который захватил в Луцке автобус с 13 пассажирами, находится в следственном изоляторе
Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "1 + 1" .
Ему предъявлено обвинение по трем статьям: терроризм, захват заложников, незаконное хранение оружия, гранат и взрывоопасных веществ.
"Я уверен, что суд не изберет ни одну меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения. Во время захвата никто не погиб и суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы ", - сказал Геращенко.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем антисистемы".
- Трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, всех заложников освобождили.
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