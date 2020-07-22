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Espreso.tvОбществоЛуцкий нападающий находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по трем статьям, - Геращенко

Луцкий нападающий находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение по трем статьям, - Геращенко

Нападающий, который захватил в Луцке автобус с 13 пассажирами, находится в следственном изоляторе

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "1 + 1" .

Ему предъявлено обвинение по трем статьям: терроризм, захват заложников, незаконное хранение оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

"Я уверен, что суд не изберет ни одну меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит долгий срок заключения. Во время захвата никто не погиб и суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы ", - сказал Геращенко.

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