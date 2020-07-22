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Espreso.tvОбществоКитайские хакеры взломали системы разработчиков вакцины от коронавируса, - Минюст США

Китайские хакеры взломали системы разработчиков вакцины от коронавируса, - Минюст США

Минюст США обвинил китайских хакеров во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что хакеры исследовали уязвимость компьютерных сетей компаний, которые разрабатывали вакцины и лекарства против коронавируса.

Минюст отмечает, что украденные данные планировали использовать для передачи китайскому правительству. Хакерам инкриминируют кражу тайны и групповое мошенничество в сети.

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"Китай занял свое место в одном ряду с Россией, Ираном и Северной Кореей - в этом позорном клубе государств, предоставляющих безопасное убежище киберпреступникам в обмен на готовность этих преступников по первому звонку работать в интересах государства, чтобы утолить неуемную жажду Коммунистической партии Китая в трудно заработанной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, в том числе исследованиям COVID-19 ", - заявили в Минюсте США.

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