Китайские хакеры взломали системы разработчиков вакцины от коронавируса, - Минюст США

22 июля, 2020, 10:26

Минюст США обвинил китайских хакеров во взломе компьютерных систем разработчиков вакцины от коронавируса

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что хакеры исследовали уязвимость компьютерных сетей компаний, которые разрабатывали вакцины и лекарства против коронавируса.

Минюст отмечает, что украденные данные планировали использовать для передачи китайскому правительству. Хакерам инкриминируют кражу тайны и групповое мошенничество в сети.

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"Китай занял свое место в одном ряду с Россией, Ираном и Северной Кореей - в этом позорном клубе государств, предоставляющих безопасное убежище киберпреступникам в обмен на готовность этих преступников по первому звонку работать в интересах государства, чтобы утолить неуемную жажду Коммунистической партии Китая в трудно заработанной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, в том числе исследованиям COVID-19 ", - заявили в Минюсте США.