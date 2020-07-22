Китайские хакеры взломали системы разработчиков вакцины от коронавируса, - Минюст США
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что хакеры исследовали уязвимость компьютерных сетей компаний, которые разрабатывали вакцины и лекарства против коронавируса.
Минюст отмечает, что украденные данные планировали использовать для передачи китайскому правительству. Хакерам инкриминируют кражу тайны и групповое мошенничество в сети.
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"Китай занял свое место в одном ряду с Россией, Ираном и Северной Кореей - в этом позорном клубе государств, предоставляющих безопасное убежище киберпреступникам в обмен на готовность этих преступников по первому звонку работать в интересах государства, чтобы утолить неуемную жажду Коммунистической партии Китая в трудно заработанной интеллектуальной собственности американских и других некитайских компаний, в том числе исследованиям COVID-19 ", - заявили в Минюсте США.
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