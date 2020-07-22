Киевские перевозчики просят власти компенсировать потери из-за карантина

22 июля, 2020, 12:56

Столичные перевозчики призвали киевскую власть выделить средства на выплату заработных плат работникам и на другие расходы

Об этом говорится в обращении Объединенной профсоюзной организации коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и Первичной профсоюзной организации коммунального предприятия "Киевпастранс", опубликованных в Facebook.

В обращениях перевозчики призвали депутатов Киевского городского совета выделить средства на выплату заработных плат работникам и на другие необходимые расходы.

"В соответствии с принятыми городскими властями решений КП "Киевпастранс" с 23 марта 2020 обеспечивало перевозки отдельными специальными рейсами автобусов, троллейбусов и трамваев исключительно работников предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города Киева ", - говорится в заявлении.

В то же время, сотрудники Киевского метрополитена отметили, что из-за невозможности работать в обычном режиме с 17 марта по 25 мая 2020 потери доходов предприятия составили около 621 млн грн.

В обращениях также говорится, что из-за ограничений работы во время карантина, коммунальные предприятия потеряли доходы, что привело к ухудшению финансово-экономического состояния предприятий.

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