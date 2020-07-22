Коронавирус в Украине: за сутки - 829 новых заражений, 16 человек умерли
22 июля, 2020, 09:08
По состоянию на 9:00 среды, 22 июля, в Украине зафиксировано 60 995 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1534 - летальные, 33172 человека выздоровели
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
В течение суток 21 июля были зафиксированы 829 новых случаев коронавируса, 16 пациентов умерли, 973 - выздоровели.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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