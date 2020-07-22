Коронавирус: на Житомирщине на карантин закрыли родильное отделение из-за инфицирования врача

22 июля, 2020, 16:58

На Житомирщине родильное отделение Коростышевской центральной районной больницы закрыли на карантин из-за инфицирования коронавирусом врача-гинеколога

Об этом "Укринформу" рассказал председатель Коростышевской РГА Юрий Денисовец.

"У врача-гинеколога центральной районной больницы лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 20 июля и фактически с этого момента родильное отделение заведения закрыто на карантин. Оно не принимает рожениц, а направляет их в областной перинатальный центр", - сказал Денисовец.

По его словам, определены 22 человека, контактировавшие с больным гинекологом. В частности, это 16 медицинских работников и 6 пациентов, которые были на приеме у этого врача.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb