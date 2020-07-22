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Espreso.tvОбществоКоронавирус на Львовщине: за сутки почти столько же людей выздоровело, сколько заболело

Коронавирус на Львовщине: за сутки почти столько же людей выздоровело, сколько заболело

За прошедшие сутки во Львовской области обнаружили 124 новых случая Covid-19

На утро 22 июля во Львовской области выявлено 8353 случая инфицирования коронавирусом, из них 212 - летальных. За прошедшие сутки коронавирус впервые диагностировали 124 пациентам. За сутки не подтверждено ни одного смертельного случая в результате этой болезни, - передает "Эспрессо-Запад".

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 607 ПЦР-тестов, среди 124 положительных результатов 50 человек - это жители Львова, остальные - других населенных пунктов области. Доля выявленных больных остается достаточно высокой - 20,43% обследований. В очереди на проведение тестирований еще ждет 621 проба.

Количество больных, которых лечат в стационарах, остается достаточно высокой - 922 человека. 69 пациентов - в отделениях реанимации, 17 - на ИВЛ.

Наибольше госпитализированных больных - в областной инфекционной больнице -173 человек. Из них у 146 подтвержден диагноз Covid-19 (в частности, у 21 медицинского работника), еще 27 человек - с подозрением на Covid-19 (среди них один медик).

По информации заместителя директора Львовской областной инфекционной клинической больницы Игоря Берника, в течение минувших суток в приемное отделение этой больницы обратилось 36 человек. 28 из них рекомендовали амбулаторное лечение в условиях домашней самоизоляции под наблюдением семейного врача, а восемь госпитализированы: 4 - с подозрением на Covid-19, 4 - с подтвержденным диагнозом Covid-19.

По возрастным распределением больных в больнице и дальше примерно три четверти (76%) - это пациенты в возрасте 50 лет и старше, а почти четверть (24%) - 18-50 лет. В отделении интенсивной терапии - семь больных, из них трое на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

В то же время за минувшие сутки на Львовщине преодолели болезнь 123 человека. Общее количество тех, кто выздоровел, - 1832 человека.

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