Коронавирус: на Днепропетровщине заражение зафиксировали у 15 священников

22 июля, 2020, 22:40

В Днепропетровской области коронавирус обнаружили у 15 священников, установлено 29 контактных лиц

Об этом сообщается на сайте областного совета.

"В период с 17 июля зарегистрирована вспышка заболевания с 15 случаями среди священнослужителей в пяти отделениях религиозной организации. Среди заболевших 6 госпитализированы, остальные - находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

В облсовете добавляют, что по месту жительства и проведения богослужений "установлено 29 контактных лиц, из которых 9 положительных". Специалисты провели дезинфекцию помещений религиозных организаций, продолжается процесс установления круга контактных лиц.

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