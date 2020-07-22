 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураХудожник Чернобай покажет новые "Органические структуры"

Художник Чернобай покажет новые "Органические структуры"

В Национальном музее во Львове будет выставка

28 июня в Национальном музее во Львове без официозов откроют выставку живописи "Органические структуры" известного художника из Тернополя Владимира Чернобая, пишет Еспресо.Запад. Это не первая выставка художника в городе Льва, но первая в стенах этого уважаемого культурного центра. Художник предложит к обозрению более 80 произведений, созданных в основном на гофрированном картоне.

Над проектом "Органические структуры" Владимир Чернобай работает уже более 10 лет. А все началось, когда ныне заслуженный художник Украины находился в Польше и там коллега начал угощать друзей копченым мясом собственного приготовления. Мясо было действительно вкусным, но Владимира Чернобая гораздо больше заинтересовали куски ткани, в которой мясо коптили и где отразились своеобразные узоры. Попросив для себя несколько кусков той материи, художник со временем начал вставлять в структуру тех узоров цветовые акценты, создавать на их основе новые формы.

"За все время существования "Органических структур" этот проект очень разросся и в ширину, и в глубину, - рассказал "Еспресо-Запад" Владимир Чернобай. - Что вполне логично, потому что не стою на месте, производя не выработает или картины, а творческие идеи. Как выпускнику львовских тогда еще Училища имени И. Труша и Института декоративного и прикладного искусства, для меня, несомненно, цвет важен, но рассматриваю его во взаимосвязи с формой. Начав с того, что монтировал свой собственный мир в структуру изображения, образованного копотью, и используя цвет, разрушал структуру уже помещенного. Но хочу верить, что не менее интересен ".

Экспозиция "Органические структуры" будет экспонироваться в Национальном музее во Львове месяц. Интересно, что автор более 70 персональных выставок в Украине и мире представит в рамках львовской выставки также работы, которые создал во время карантина и выводит ныне в отдельную серию "... Структур" - "Заповедник".

null

Фото: Национальный музей во Львове

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать