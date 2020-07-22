Художник Чернобай покажет новые "Органические структуры"

22 июля, 2020, 16:29

В Национальном музее во Львове будет выставка

28 июня в Национальном музее во Львове без официозов откроют выставку живописи "Органические структуры" известного художника из Тернополя Владимира Чернобая, пишет Еспресо.Запад. Это не первая выставка художника в городе Льва, но первая в стенах этого уважаемого культурного центра. Художник предложит к обозрению более 80 произведений, созданных в основном на гофрированном картоне.

Над проектом "Органические структуры" Владимир Чернобай работает уже более 10 лет. А все началось, когда ныне заслуженный художник Украины находился в Польше и там коллега начал угощать друзей копченым мясом собственного приготовления. Мясо было действительно вкусным, но Владимира Чернобая гораздо больше заинтересовали куски ткани, в которой мясо коптили и где отразились своеобразные узоры. Попросив для себя несколько кусков той материи, художник со временем начал вставлять в структуру тех узоров цветовые акценты, создавать на их основе новые формы.

"За все время существования "Органических структур" этот проект очень разросся и в ширину, и в глубину, - рассказал "Еспресо-Запад" Владимир Чернобай. - Что вполне логично, потому что не стою на месте, производя не выработает или картины, а творческие идеи. Как выпускнику львовских тогда еще Училища имени И. Труша и Института декоративного и прикладного искусства, для меня, несомненно, цвет важен, но рассматриваю его во взаимосвязи с формой. Начав с того, что монтировал свой собственный мир в структуру изображения, образованного копотью, и используя цвет, разрушал структуру уже помещенного. Но хочу верить, что не менее интересен ".

Экспозиция "Органические структуры" будет экспонироваться в Национальном музее во Львове месяц. Интересно, что автор более 70 персональных выставок в Украине и мире представит в рамках львовской выставки также работы, которые создал во время карантина и выводит ныне в отдельную серию "... Структур" - "Заповедник".

Фото: Национальный музей во Львове