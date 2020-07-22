Кабмин выделит 13 млн грн семьям погибших и пострадавших во время участия в АТО, - Шмыгаль

22 июля, 2020, 14:19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделит 13 млн грн семьям погибших и пострадавших во время участия в АТО

Об этом он заявил во заседания правительства 22 июля, передает Еспресо.TV.

По словам премьера, сейчас особенно важно для правительства продемонстрировать последовательность, в частности, в поддержке ветеранов войны на Донбассе, а также семей тех военных, которые отдали свою жизнь за страну.

"Кабмин утвердит очередное выделение средств в размере 13 млн грн семьям погибших и серьезно пострадавших во время участия в АТО", - подчеркнул Шмыгаль.

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