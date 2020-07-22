 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин выделит 13 млн грн семьям погибших и пострадавших во время участия в АТО, - Шмыгаль

Кабмин выделит 13 млн грн семьям погибших и пострадавших во время участия в АТО, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделит 13 млн грн семьям погибших и пострадавших во время участия в АТО

Об этом он заявил во заседания правительства 22 июля, передает Еспресо.TV.

По словам премьера, сейчас особенно важно для правительства продемонстрировать последовательность, в частности, в поддержке ветеранов войны на Донбассе, а также семей тех военных, которые отдали свою жизнь за страну.

"Кабмин утвердит очередное выделение средств в размере 13 млн грн семьям погибших и серьезно пострадавших во время участия в АТО", - подчеркнул Шмыгаль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать