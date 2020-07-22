Кабмин сформирует перечень лиц, связанных с терроризмом

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина" .

Согласно проектом постановления, Госфинмониторинг обязан сформировать такой перечень на основании соответствующих судебных решений или информации международных организаций или других уполномоченных органов.

Кроме этого, Кабмин утвердил положение о единой информационной системе предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Согласно проекту соответствующего постановления, Госфинмониторинг также уполномоченный определить объем данных из государственных электронных информационных ресурсов, которые необходимы для выполнения ведомством возложенных на него обязательств.

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