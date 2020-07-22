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Espreso.tvЭкономикаКабмин разрешил электронную регистрацию места проживания детей до 14 лет

Кабмин разрешил электронную регистрацию места проживания детей до 14 лет

Правительство приняло изменения в правила регистрации места проживания детей до 14 лет, которые позволят ее проведение в электронной форме

Изменения в правила регистрации места проживания детей до 14 лет Кабинет министров принял на заседании, передает ЕспресоTV.

По словам первого заместителя министра цифровой трансформации Алексея Вискуба, проект акта вводит возможность проведения регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет в электронной форме.

"Фактически, целевой аудиторией этой услуги являются родители около 6 млн детей, которым предоставляется возможность зарегистрировать или снять с регистрации места жительства своего ребенка исключительно в электронной форме", - сказал Вискуб.

Кабмин поддержал проект постановления с доработкой в однодневный срок.

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