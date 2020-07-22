Гранаты, винтовки, пистолеты: в полиции рассказали подробности задержания в Харькове сообщника "луцкого террориста"

22 июля, 2020, 14:02

В ходе обысков у сообщника "луцкого террориста" в Харькове полиция изъяла около шести гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовки и патроны к оружию

Об этом заявил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Чиж во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Милиционер отметил, что внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса за хранение оружия.

"В ходе проведения неотложных обысков было установлено, что у гражданина 1976 года рождения, который проживал на территории дома Индустриального района, находилось оружие. Это около шести гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовки и патроны к винтовке. Патроны как к нарезному оружию калибра 7 . 62, так и к гладкоствольному ", - сообщил Чиж.

По его словам, после обысков сообщник "луцкого террориста" был доставлен в Индустриальный отдел полиции. А потом задержан следователем в порядке статьи 208 Уголовного кодекса и доставлена в изолятор временного содержания.

"В ходе следствия было установлено, что гражданин в 2014-2015 годах занимался волонтерством в зоне АТО и оттуда привез оружие. Выдвинут ряд версий о поступлении оружия, хранении и причастности этого лица к другим преступлениям на территории Харьковской области и на территории Украины", - отметил правоохранитель.

Сейчас планируется провести допрос мужчины.

"Некоторое оружие зарегистрировано, частично. Это охотничье оружие. Другое оружие было не зарегистрировано. Он занимался волонтерством. Он еще изготавливал и перепродавал монеты, которые, возможно, имели историческую ценность. В ходе обыска монеты никакие не изымались. Но есть информация, что он этим вопросом занимался и именно так зарабатывал на жизнь ", - отметил Чиж.

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