 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГранаты, винтовки, пистолеты: в полиции рассказали подробности задержания в Харькове сообщника "луцкого террориста"

Гранаты, винтовки, пистолеты: в полиции рассказали подробности задержания в Харькове сообщника "луцкого террориста"

В ходе обысков у сообщника "луцкого террориста" в Харькове полиция изъяла около шести гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовки и патроны к оружию

Об этом заявил начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Чиж во время брифинга, передает Еспресо.TV.

Милиционер отметил, что внесены сведения в реестр досудебных расследований по ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса за хранение оружия.

"В ходе проведения неотложных обысков было установлено, что у гражданина 1976 года рождения, который проживал на территории дома Индустриального района, находилось оружие. Это около шести гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовки и патроны к винтовке. Патроны как к нарезному оружию калибра 7 . 62, так и к гладкоствольному ", - сообщил Чиж.

По его словам, после обысков сообщник "луцкого террориста" был доставлен в Индустриальный отдел полиции. А потом задержан следователем в порядке статьи 208 Уголовного кодекса и доставлена в изолятор временного содержания.

"В ходе следствия было установлено, что гражданин в 2014-2015 годах занимался волонтерством в зоне АТО и оттуда привез оружие. Выдвинут ряд версий о поступлении оружия, хранении и причастности этого лица к другим преступлениям на территории Харьковской области и на территории Украины", - отметил правоохранитель.

Сейчас планируется провести допрос мужчины.

"Некоторое оружие зарегистрировано, частично. Это охотничье оружие. Другое оружие было не зарегистрировано. Он занимался волонтерством. Он еще изготавливал и перепродавал монеты, которые, возможно, имели историческую ценность. В ходе обыска монеты никакие не изымались. Но есть информация, что он этим вопросом занимался и именно так зарабатывал на жизнь ", - отметил Чиж.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июля, 2020 среда

больше новостей

22 июля, 2020 среда

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать