Генпрокурор Польши назвал образцовым сотрудничество с Украиной по делу Новака
В эфире Польского радио министр признал, что сотрудничество с украинской стороной является образцовым. Генпрокурор пояснил, что соседи Польши в результате проведенных действий одержали много доказательств. Это, в свою очередь, - как сказал Збигнев Зебро, - позволило польским прокурорам и сотрудникам Центрального антикоррупционного бюро продолжать рассмотрение дела, что подтвердило доказательства, собранные в Украине.
Во вторник Окружная прокуратура в Варшаве подала ходатайство о трехмесячном временном аресте бывшего министра транспорта Славомира Новака, бывшего командующего подразделения GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П.
Развернутый доказательный материал свидетельствует о том, что Славомир Новак, как глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), требовал финансовую и личную выгоду в обмен на решение о присуждении частным компаниям договоров в рамках государственных закупок. Они касались, в том числе, договоров на строительство и ремонт автодорог в Украине и надзор за выполнением уже подписанных договоров.
Задержанные вместе со Славомиром Новаком Дариуш С. и Яцек П. услышали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.
- Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главы Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
- Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.
- Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
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