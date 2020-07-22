Генпрокурор Польши назвал образцовым сотрудничество с Украиной по делу Новака

22 июля, 2020, 14:52

Генеральный прокурор, министр юстиции Збигнев Зебро, заявил, что расследование деятельности Славомира Новака находится на этапе, который позволяет изучить другие темы, фигурирующие в производстве

В эфире Польского радио министр признал, что сотрудничество с украинской стороной является образцовым. Генпрокурор пояснил, что соседи Польши в результате проведенных действий одержали много доказательств. Это, в свою очередь, - как сказал Збигнев Зебро, - позволило польским прокурорам и сотрудникам Центрального антикоррупционного бюро продолжать рассмотрение дела, что подтвердило доказательства, собранные в Украине.

Во вторник Окружная прокуратура в Варшаве подала ходатайство о трехмесячном временном аресте бывшего министра транспорта Славомира Новака, бывшего командующего подразделения GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П.

Развернутый доказательный материал свидетельствует о том, что Славомир Новак, как глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор), требовал финансовую и личную выгоду в обмен на решение о присуждении частным компаниям договоров в рамках государственных закупок. Они касались, в том числе, договоров на строительство и ремонт автодорог в Украине и надзор за выполнением уже подписанных договоров.

Задержанные вместе со Славомиром Новаком Дариуш С. и Яцек П. услышали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего главы Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.