Это война с правдой об истории Украины, - Кулеба о заключении главы российского "Мемориала" Дмитриева

22 июля, 2020, 20:05

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приговор Юрию Дмитриеву - это война с правдой об истории Украины в составе СССР

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Этот приговор непосредственно касается и нас - это война с правдой об истории Украины в составе СССР. Юрий Дмитриев является жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет. Результат будет противоположным. Еще больше людей захотят узнать правду. И не только о Дмитриеве, но и о том, что он нашел в земле и в архивах", - отметил Кулеба.

Министр напомнил, что в среду историку вынесли приговор - 3,5 года лишения свободы в колонии.

Он отметил, что ситуация с Дмитриевым была бы "войной чисто с правдой российской истории", но историк исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха - урочища, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных .

"Среди них были сотни украинцев. Там скосили наших лучших, украинское Расстрелянное видродження: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчана, Григория Эпика и других", - напомнил министр .

Три с половиной года российское государство воевало с 64-летним историком Юрием Дмитриевым. Сегодня был объявлен приговор ... Опубликовано Dmytro Kuleba Среда, 22 июля 2020

Напомним, руководителя карельского отделения правозащитной организации "Мемориал", российского историка Юрия Дмитриева 22 июля приговорили к 3,5 годам колонии по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

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