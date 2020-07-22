ЕС назвал количество нелегальных мигрантов из Украины

22 июля, 2020, 19:04

За 2019 год было обнаружено 627,9 тыс. человек, которые нелегально находились в странах Европейского Союза

Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, в 2019 году страны ЕС приказали покинуть свою территорию 491,2 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС. Наибольшее количество людей, которым было приказано покинуть территорию стран-членов ЕС, составляли украинцы (37,1 тыс. марокканцы (34,8 тыс.) и албанцы (30,9 тыс.).

Также в 2019 году за пределы ЕС было выселено 142,3 тыс. граждан, которые не являются гражданами ЕС. Украинцы (27,2 тыс.) возглавили список граждан, не входящих в ЕС, которые вернулись в страны. За ними следуют албанцы (15,4 тыс.), марокканцы (10,2 тыс.) и грузины (8,6 тыс.).

Отмечается, что в 2019 году 717,6 тыс. граждан стран, не входящих в ЕС, было отказано во въезде в ЕС на одной из его внешних границ. Наибольшее количество граждан, которым закрыли въезд, были из Марокко (489,9 тыс.), за которыми следуют граждане Украины (66,5 тыс.) и Албании (22,8 тыс.).

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