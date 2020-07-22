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Espreso.tvЗдоровьеЭксперты: курьерская доставка лекарств должна быть сертифицирована

Эксперты: курьерская доставка лекарств должна быть сертифицирована

Представители власти, регуляторных служб, общественных организаций, владельцы аптечных сетей обсудили вопросы развития и регуляторных механизмов обеспечения безопасности пациентов при осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами в Украине

В апреле, после введения карантина, Кабинет Министров принял постановление №220, которым разрешил аптекам доставлять лекарства через почтовых операторов и курьеров. Однако, необходимых условий для транспортировки и хранения медпрепаратов в документе не прописали. В результате на рынке появилось множество интернет-агрегаторов, которые поставляли лекарства без соблюдения необходимых условий. Об этом шла речь на круглом столе, где обсуждали внесение поправок в Закон "О лекарственных средствах". Рада приняла его в первом чтении.

"Я главный врач онкологического центра. И когда я видел, как дорогой препарат стоимостью в 50 000 гривен приносят в пакете, а он должен был переноситься в специальном боксе со специальным температурным режимом с погрешностью не более 2 градусов, то честно я был поражен. Мы с этим боролись, и до сих пор боремся. Потому что такое продолжается и по сегодняшний день. Если мы все же приведем в порядок это, и если таких носителей лекарств в пакетах не будет, то мы для пациента сделаем огромное дело ", - заявляет народный депутат Валерий Зуб.

К новому Закону у профильных экспертов ряд замечаний. Прежде всего, они касаются способа доставки медицинских препаратов. Курьеры должны нести ответственность за качество лекарств, их повреждения и сроки доставки. Поэтому специалисты настаивают - доставкой должны заниматься только те компании, которые будут иметь на это специальную лицензию.

"Ответственность! Здесь очень много вопросов. Температурный, электронный режим - это все по моему мнению должно быть прописано в лицензионных условиях доставки лекарственных средств. Должны отвечать как логисты, так и аптекари ", - считает народный депутат Сергей Кузьминых.

 

Глава Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко также отметил, что значительная часть пациентов жалуются на плохое качество лекарств. В частности, тех, которые доставлены через интернет. Поэтому урегулирование этого вопроса является важным аспектом здоровья населения.

Депутаты профильного комитета Рады по вопросам здоровья нации, здравоохранения и медицинского страхования Валерий Зуб и Оксана Дмитриева уже подали необходимые поправки. Парламентарии надеются, что они помогут усовершенствовать законопроект и привести его в соответствие со стандартами развития отрасли. Принятия нового Закона ожидают уже в сентябре-октябре, когда Верховная Рада вернется из отпуска.

 

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