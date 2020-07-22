Экс-тренер сборной Украины Сабо назвал причины войны с Россией

22 июля, 2020, 18:41

Бывший тренер сборной Украины по футболу Йожеф Сабо считает, что война с Россией закончится, когда в стране сменится президент

Об этом Сабо сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Украинский тренер сказал, что его знакомые из России не понимают, что происходит.

"То, что творится, это невозможно. В Москве у меня остался один друг, есть знакомые. Они сами не понимают, как и почему это произошло. Это беда. Самое страшное, что гибнет наша молодежь, которая идет воевать, необстрелянные. За то, что Украина захотела идти в Европу. Вот и все, только из-за этого. Путин что хочет, всю жизнь управлять? Да не будет так. все равно он уйдет, на его место придет другой. И надежда на то, возможно, что другой поймет, что была сделана ошибка. А наши люди будут снова дружить, уважать и любить друг друга. Но для этого должно пройти время, а сегодня мы страдаем от этого", - высказался украинец.

80-летний Йожеф Сабо за карьеру футболиста успел поиграть за киевское и московское "Динамо", луганскую "Зарю" и сборную СССР.

Дважды тренировал сборную Украины и 5 раз возглавлял киевское "Динамо".