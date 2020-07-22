Экс-главу Укравтодора Новака арестовали в Польше на три месяца

22 июля, 2020, 18:13

Суд в Варшаве отправил под стражу бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.

Новак и двое его сообщников, граждан Польши, арестованы на три месяца. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине и легализации полученных средств.

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