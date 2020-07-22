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Espreso.tvОбществоЭкс-главу Укравтодора Новака арестовали в Польше на три месяца

Экс-главу Укравтодора Новака арестовали в Польше на три месяца

Суд в Варшаве отправил под стражу бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Twitter.

Новак и двое его сообщников, граждан Польши, арестованы на три месяца. Они подозреваются в получении неправомерной выгоды за строительство дорог в Украине и легализации полученных средств.

  • Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
  • Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.

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