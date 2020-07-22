Экс-форварда "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах

22 июля, 2020, 15:52

Бывшего форварда испанской "Барселоны" Давида Вилью обвинили в сексуальных домогательствах

Об этом сообщает Daily Mail.

О домогательствах рассказала девушка под именем Скайлер Б. Они происходили во время выступлений испанца американского "Нью-Йорк Сити" с 2015-го по 2018 год.

"Притязания, которым я подверглась в "Нью-Йорк Сити", были настолько ужасными, что сейчас меня пугает даже мысль о профессиональном спорте. Я изменила всю свою карьеру из-за того дерьма, что они сделали со мной. Это разрушило мои мечты. это был Давид Вилья, который трогал меня каждый чертов день, а мои боссы считали, что это смешно. Женщины, которым хватает храбрости рассказывать свои истории, мои героини. Они постоянно говорили мне, что я ужасно отношусь к этой работе. Вроде я не приходила туда каждый день, зная, что меня будут трогать, высмеивать или толкать. Конечно, черт возьми, у меня было плохое отношение!" - написала девушка.

38-летний Давид Вилья завершил карьеру в феврале 2020 года. За свою карьеру выступал за испанские "Барселону", "Валенсию", американский "Нью-Йорк Сити", австралийский "Мельбурн Сити" и японский "Виссел Кобе".

Вместе со сборной Испании, за которую провел 98 матчей и забил 59 голов, выиграл Евро-2008 и ЧМ-2010.

20 февраля члены сборной Украины по скалолазанию инициировали отстранение вице-президента Федерации скалолазания и альпинизма Артура Печия, которого обвиняют в сексуальных домогательствах.