CБУ задержала украинского разведчика, которого боевики "ДНР" обвиняли в убийстве Захарченко
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина .
"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении гражданину (Байдале, - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред .), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.
СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные предварительного расследования.
В ответе на запрос СБУ подтвердила, что задержанный - Андрей Байдала. Позже в пресс-центре СБУ уточнили, что Байдала был сотрудником не СБУ, а "другого правоохранительного органа".
8 июля СМИ сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержания бывшего сотрудника СБУ.
Отметим, что в июне 2019 г. российские СМИ распространили информацию о том, что боевики "ДНР" назвали организаторами убийства своего главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.
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- Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 г. в результате взрыва в одном из кафе в центре оккупированного Донецка.
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