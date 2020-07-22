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Espreso.tvОбществоCБУ задержала украинского разведчика, которого боевики "ДНР" обвиняли в убийстве Захарченко

CБУ задержала украинского разведчика, которого боевики "ДНР" обвиняли в убийстве Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдала, которого боевики "ДНР" обвиняли в убийстве своего главаря Захарченко

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина .

"Следователями органов безопасности сообщено о подозрении гражданину (Байдале, - ред.) в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц, - ред .), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в ответе ведомства.

СБУ отказалась сообщить подробности задержания и обысков у сотрудников разведки Минобороны, сославшись на запрет разглашать данные предварительного расследования.

В ответе на запрос СБУ подтвердила, что задержанный - Андрей Байдала. Позже в пресс-центре СБУ уточнили, что Байдала был сотрудником не СБУ, а "другого правоохранительного органа".

8 июля СМИ сообщили об обысках у представителей Главного управления разведки Министерства обороны и задержания бывшего сотрудника СБУ.

Отметим, что в июне 2019 г. российские СМИ распространили информацию о том, что боевики "ДНР" назвали организаторами убийства своего главаря Александра Захарченко агентов якобы под руководством сотрудника департамента контрразведки СБУ Андрея Байдалы.

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  • Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 г. в результате взрыва в одном из кафе в центре оккупированного Донецка.
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