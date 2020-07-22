Белорусский ресторатор-оппозиционер предложил сделать Киев "точкой сбора протеста"
Видео опубликовано в YouTube.
Бизнесмен сообщил, что находится в Киеве.
"Вернусь первым рейсом по сигналу. Сингапур подождет", - сказал блогер-бизнесмен.
Прокопьев уверяет, что выехал из-за того, что зафиксировал в Минске наружное наблюдение.
Он предложил использовать Киев как "точку сбора белорусского протеста". Прокопьев поблагодарил белорусов, вышедших на акции протеста за рубежом. Он предлагал участникам этих акций связаться с ним.
Бизнесмен сообщил, что Киев принял его тепло. Там он сходил к памятнику Шеремета, который был его другом. Традиционно ролик завершился списком политзаключенных.
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