Белорусский ресторатор-оппозиционер предложил сделать Киев "точкой сбора протеста"

22 июля, 2020, 22:55

Белорусский ресторатор-оппозиционер Вадим Прокопьев выпустил очередной видеоролик, в котором предложил использовать Киев как "точку сбора белорусского протеста"

Видео опубликовано в YouTube.

Бизнесмен сообщил, что находится в Киеве.

"Вернусь первым рейсом по сигналу. Сингапур подождет", - сказал блогер-бизнесмен.

Прокопьев уверяет, что выехал из-за того, что зафиксировал в Минске наружное наблюдение.

Он предложил использовать Киев как "точку сбора белорусского протеста". Прокопьев поблагодарил белорусов, вышедших на акции протеста за рубежом. Он предлагал участникам этих акций связаться с ним.

Бизнесмен сообщил, что Киев принял его тепло. Там он сходил к памятнику Шеремета, который был его другом. Традиционно ролик завершился списком политзаключенных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb