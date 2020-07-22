Авиакомпании просят США и ЕС ввести совместную программу тестирования на коронавирус

22 июля, 2020, 12:16

Крупные авиакомпании обратились к Вашингтону и Брюсселю с просьбой о совместной программе тестирования на коронавирус, чтобы восстановить путешествия между США и Европой

Об этом сообщает ВВС .

"Учитывая безоговорочную важность трансатлантических авиаперевозок для мировой экономики, а также для экономического восстановления нашего бизнеса, мы считаем крайне важным найти способ восстановить воздушные перевозки между США и Европой", - говорится в письме авиакомпаний.

British Airways и United Airlines входят в список авиакомпаний, которые подписали письмо, направленное вице-президенту США Майку Пенсу и Илве Йоханссон, комиссару по внутренним делам ЕС.

"Мы понимаем, что тестирование связано с рядом проблем, однако мы считаем, что экспериментальная программа тестирования на трансатлантическом рынке может стать отличной возможностью для правительства и промышленности работать вместе", - говорится в письме.

Сейчас путешествия между Европой и США в значительной степени запрещены на фоне пандемии коронавируса.