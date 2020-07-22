Авиакомпании просят США и ЕС ввести совместную программу тестирования на коронавирус
Об этом сообщает ВВС .
"Учитывая безоговорочную важность трансатлантических авиаперевозок для мировой экономики, а также для экономического восстановления нашего бизнеса, мы считаем крайне важным найти способ восстановить воздушные перевозки между США и Европой", - говорится в письме авиакомпаний.
British Airways и United Airlines входят в список авиакомпаний, которые подписали письмо, направленное вице-президенту США Майку Пенсу и Илве Йоханссон, комиссару по внутренним делам ЕС.
"Мы понимаем, что тестирование связано с рядом проблем, однако мы считаем, что экспериментальная программа тестирования на трансатлантическом рынке может стать отличной возможностью для правительства и промышленности работать вместе", - говорится в письме.
Сейчас путешествия между Европой и США в значительной степени запрещены на фоне пандемии коронавируса.
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