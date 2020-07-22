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Espreso.tvЭкономикаАМКУ выиграл суд против еще одной табачной компании

АМКУ выиграл суд против еще одной табачной компании

Антимонопольный комитет Украины выиграл суд у компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" относительно требования признать недействительным наложение штрафа за нарушение конкурентного законодательства на сумму почти 460 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно сообщению, Хозяйственный суд Киева отклонил иск "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" в АМКУ с требованием признать частично недействительным решения АМКУ от 10 октября 2019 года. Этим решением на компании были наложены штрафы за нарушение конкурентного законодательства на общую сумму почти 460 млн грн.

В пресс-службе напомнили, что решение АМКУ было принято в рамках дела о заговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий компании "Тедис Украина". Так, согласованные действия фигурантов дела были направлены на поддержание положения дистрибьютора на рынке продажи сигарет и установления искусственных ограничений для доступа других субъектов хозяйствования на рынок первичной продажи табачной продукции.

"Согласно принятому Комитетом решению в компании "Империал Тобакко Юкрейн" был наложен штраф в размере более 292 млн грн, на ОАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" -более 167 млн грн", - отметили в пресс-службе.

  • Напомним, ранее суд вынес аналогичное решение по иску к АМКУ акционерного общества "А / Т табачная компания" В.А.Т. - Прилуки "с требованием отменить решение Комитета о наложении на компанию штрафа в размере более 448  млн гривен.
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