Адвоката приговорили к 10 годам заключения за кражу 6 млн грн у своего клиента
Об этом сообщил Офис генеральной прокуратуры.
"В суде прокурорами доказано, что обвиняемый в течение десяти лет оказывал пострадавшему правовую помощь и владел информацией о его имущественном положении. В конце апреля 2016 г. адвокат, привлекая доверенное лицо клиента, которая имела ключи и доступ к индивидуальным банковским сейфам, в которых хранились личные денежные средства потерпевшего, действуя умышленно, по предварительному сговору, они завладели более 6 млн грн", - говорится в сообщении.
В то же время соучастник преступления осужден по ч. 5 ст. 185 УК Украины приговором Шевченковского районного суда г.. Киева в 2017 году.
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