Адвоката приговорили к 10 годам заключения за кражу 6 млн грн у своего клиента

Об этом сообщил Офис генеральной прокуратуры.

"В суде прокурорами доказано, что обвиняемый в течение десяти лет оказывал пострадавшему правовую помощь и владел информацией о его имущественном положении. В конце апреля 2016 г. адвокат, привлекая доверенное лицо клиента, которая имела ключи и доступ к индивидуальным банковским сейфам, в которых хранились личные денежные средства потерпевшего, действуя умышленно, по предварительному сговору, они завладели более 6 млн грн", - говорится в сообщении.

В то же время соучастник преступления осужден по ч. 5 ст. 185 УК Украины приговором Шевченковского районного суда г.. Киева в 2017 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb