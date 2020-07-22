49 нардепов обратились в КСУ с просьбой признать неконституционным создание ВАКС

22 июля, 2020, 14:18

Народные депутаты просят Конституционный суд признать неконституционным закон о Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" таким, что не соответствует Конституции Украины", - указано в сообщении.

Отмечается, что депутаты Рады считают закон неконституционным в целом.

"Ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия основному закону, и без которых закон №2447 нельзя применять вообще ", - подчеркивается в представлении.

В Конституционный суд Украины поступило обращение от народных депутатов, которые просят признать неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро .

В Конституционный суд поступило представление 45 народных депутатов о конституционности закона "О прокуратуре".

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