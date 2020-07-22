49 нардепов обратились в КСУ с просьбой признать неконституционным создание ВАКС
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный суд с ходатайством признать закон "О Высшем антикоррупционном суде" таким, что не соответствует Конституции Украины", - указано в сообщении.
Отмечается, что депутаты Рады считают закон неконституционным в целом.
"Ключевые положения этого нормативно-правового акта (относительно статуса, полномочий Высшего антикоррупционного суда, определение количества судей этого суда и требований к кандидатам на должность судьи, процедуры проведения конкурса и т.п.) имеют явные (очевидные) признаки несоответствия основному закону, и без которых закон №2447 нельзя применять вообще ", - подчеркивается в представлении.
- В Конституционный суд Украины поступило обращение от народных депутатов, которые просят признать неконституционными отдельные положения закона о Национальном антикоррупционном бюро .
- В Конституционный суд поступило представление 45 народных депутатов о конституционности закона "О прокуратуре".
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор