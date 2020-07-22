$1 млн за информацию: США объявило вознаграждение за двух украинских хакеров
Об этом говорится в публикации на сайте Госдепа.
"Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 млн за предоставление информации, которая поможет арестовать и привлечь к ответственности двух граждан Украины, Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко, за участие в транснациональной организованной преступности, в частности, киберпреступности", - говорится в сообщении.
Согласно расследованию Секретной службы США, Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанных с мошенничеством. В обвинительном заключении утверждается, что они взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы.
- Напомним, в января 2019 года власти США обвинили украинского хакера и нескольких других в участии в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем взлома базы данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
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