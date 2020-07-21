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Espreso.tvОбществоЖурналисты Bihus.Info заявили, что заместитель главы Минздрава Иващенко при Януковиче занимался госзакупками лекарств по завышенным ценам

Журналисты Bihus.Info заявили, что заместитель главы Минздрава Иващенко при Януковиче занимался госзакупками лекарств по завышенным ценам

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во времена экс-президента Виктора Януковича занимался медицинскими закупками, именно на его направлениях стоимость лекарств была завышена в десятки раз

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info .

В расследовании отметили, что в 2013 году в Минздраве, который тогда возглавляла Раиса Богатырева, создали тендерный комитет по госзакупкам, который возглавил ее заместитель Роман Богачев. Богачев пришел в министерство из своей командой, в составе которой и был Иващенко.

Иващенко рассказал, что в Минздраве занимался закупками лекарств против рака, ВИЧ и туберкулеза.

Журналисты обратили внимание, что уже в 2014 году, после увольнения и побега Богатыревой выяснилось, что именно на этих направлениях стоимость лекарств завышалась в десятки раз.

Также журналисты выяснили, что Иващенко был коммерческим директором компании "Линк-Медитал", которая закупает медицинские препараты за рубежом и продает в Украине. Компания имеет европейскую "прокладка" - венгерский фирму Immedex, которую возглавляет родная сестра владельца "Линк-Медитал". Именно на эту компанию, как утверждают журналисты, "Линк-Медитал" "годами перекачивал миллионы гривен переплат за лекарства для украинских больниц".

При этом, Иващенко заявил, что никогда не имел отношений с венгерской компанией.

Кроме того, расследователи Bihus.Info зафиксировали неоднократные встречи владельца "Линк-Медитал" Алексея Барышевского с Иващенко, а также визиты Барышевского в здание Министерства здравоохранения.

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