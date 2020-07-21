Журналисты Bihus.Info заявили, что заместитель главы Минздрава Иващенко при Януковиче занимался госзакупками лекарств по завышенным ценам

21 июля, 2020, 09:33

Заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко во времена экс-президента Виктора Януковича занимался медицинскими закупками, именно на его направлениях стоимость лекарств была завышена в десятки раз

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info .

В расследовании отметили, что в 2013 году в Минздраве, который тогда возглавляла Раиса Богатырева, создали тендерный комитет по госзакупкам, который возглавил ее заместитель Роман Богачев. Богачев пришел в министерство из своей командой, в составе которой и был Иващенко.

Иващенко рассказал, что в Минздраве занимался закупками лекарств против рака, ВИЧ и туберкулеза.

Журналисты обратили внимание, что уже в 2014 году, после увольнения и побега Богатыревой выяснилось, что именно на этих направлениях стоимость лекарств завышалась в десятки раз.

Также журналисты выяснили, что Иващенко был коммерческим директором компании "Линк-Медитал", которая закупает медицинские препараты за рубежом и продает в Украине. Компания имеет европейскую "прокладка" - венгерский фирму Immedex, которую возглавляет родная сестра владельца "Линк-Медитал". Именно на эту компанию, как утверждают журналисты, "Линк-Медитал" "годами перекачивал миллионы гривен переплат за лекарства для украинских больниц".

При этом, Иващенко заявил, что никогда не имел отношений с венгерской компанией.

Кроме того, расследователи Bihus.Info зафиксировали неоднократные встречи владельца "Линк-Медитал" Алексея Барышевского с Иващенко, а также визиты Барышевского в здание Министерства здравоохранения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb