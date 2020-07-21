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Espreso.tvОбществоЗеленский договорился, что всех заложников освободят после публикации видео, которое было требованием луцкого нападавшего

Зеленский договорился, что всех заложников освободят после публикации видео, которое было требованием луцкого нападавшего

Президент Украины Владимир Зеленский договорился, что всех заложников освободят после публикации видеообращения, которое было требованием луцкого террориста

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Президентом было лично решено выйти на связь с злоумышленником, у него прошел телефонный разговор, в котором президент около 15 минут говорил и уговорил его выпустить три человека. После этого Зеленский решил опубликовать видео, для того, чтобы были выпущены все остальные заложники. такая была договоренность ", - сказал он.

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