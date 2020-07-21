Зеленский договорился, что всех заложников освободят после публикации видео, которое было требованием луцкого нападавшего

21 июля, 2020, 22:35

Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Президентом было лично решено выйти на связь с злоумышленником, у него прошел телефонный разговор, в котором президент около 15 минут говорил и уговорил его выпустить три человека. После этого Зеленский решил опубликовать видео, для того, чтобы были выпущены все остальные заложники. такая была договоренность ", - сказал он.