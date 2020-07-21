Зеленский договорился, что всех заложников освободят после публикации видео, которое было требованием луцкого нападавшего
21 июля, 2020, 22:35
Президент Украины Владимир Зеленский договорился, что всех заложников освободят после публикации видеообращения, которое было требованием луцкого террориста
Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Президентом было лично решено выйти на связь с злоумышленником, у него прошел телефонный разговор, в котором президент около 15 минут говорил и уговорил его выпустить три человека. После этого Зеленский решил опубликовать видео, для того, чтобы были выпущены все остальные заложники. такая была договоренность ", - сказал он.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одну из требований нападающего , захвативший автобус в Луцке. Перед этим он имел разговор с ним.
- Зеленский удалил свое видеообращение , в котором выполнил одно из требований луцкого нападавшего, который захватил автобус с пассажирами.
- Зеленский поздравил с освобождением заложников в Луцке.
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