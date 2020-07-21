Затонувший танкер Delfi: АМПУ требует у владельца судна передать права на его подъем

21 июля, 2020, 15:29

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" обнародовало 21 июля требование к владельцу танкера Delfi, затонувшего у берегов Одессы, а также обращение к капитану порта

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

"ГП "Администрация морских портов Украины", осуществляя свои функции в соответствии с законом, направило судовладельцу требование передать АМПУ право на осуществление подъема и отбуксировать судна за счет судовладельца", - говорится в сообщении.

В АМПУ мотивировали свое требование тем, что 20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном Одесского морского порта судовладельцу для указанной операции.

Кроме того, по состоянию на 21 июля, в подрядной организации, привлеченной судовладельцем, отсутствуют, по оценке АМПУ, достаточные силы и средства для успешного завершения операции.

Отмечается, что "со стороны АМПУ в течение предыдущего периода осуществлены исчерпывающие меры для скорейшего решения проблемы. В то же время ГП "АМПУ" обращается к капитану порта, Государственной службы морского и речного транспорта Украины по предоставлению ими отказа в очередном продлении срока подъема танкера в случае поступления от судовладельца соответствующего обращения ".

В ГП "АМПУ" уточнили, что "до сих пор отсутствовали какие-либо законные основания для самостоятельного, от своего имени, подъема и удаления судна Delfi. Такое право (не обязанность), согласно ст. 123 Кодекса торгового мореплавания, АМПУ получит только при условии наступления ряда независимых непосредственно от АМПУ условий и обстоятельств. в частности, неподнятие судна его владельцем в срок, установленный капитаном морского порта, согласно статье 123 КТМ Украины ".

ГП "АМПУ" уже дважды (31 марта и 17 июня 2020 года) обращалось к судовладельцу о передаче права на подъем и удаление аварийного судна, но судовладелец ответил отказом.

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