 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаИКЕА планирует открыть еще два пункта выдачи заказов в Киеве

ИКЕА планирует открыть еще два пункта выдачи заказов в Киеве

Шведская компания ИКЕА планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, а также удвоить мощности интернет-магазина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Компания более чем вдвое увеличила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин ИКЕА в Украине, и теперь может удовлетворять спрос в Киеве, так и в других регионах. Учитывая высокую заинтересованность в продуктамх ИКЕА, компания планирует и в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания также планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве для сокращения сроков доставки. При этом адреса новых пунктов пока не называются.

По инфрмации издания, компания планирует открыть первый магазин в городском формате в Украине до конца 2020 года. Как ранее подтвердили в компании, уже подписан договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.

  • Напомним, в мае этого года IKEA Украина подписала договор аренды площади для размещения мебельного магазина в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, однако в связи с пандемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

20 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать