ИКЕА планирует открыть еще два пункта выдачи заказов в Киеве

21 июля, 2020, 11:54

Шведская компания ИКЕА планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве, а также удвоить мощности интернет-магазина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Компания более чем вдвое увеличила свою способность обрабатывать заказы, сделанные через интернет-магазин ИКЕА в Украине, и теперь может удовлетворять спрос в Киеве, так и в других регионах. Учитывая высокую заинтересованность в продуктамх ИКЕА, компания планирует и в дальнейшем инвестировать в мощности для обработки заказов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания также планирует открыть два дополнительных пункта выдачи заказов в Киеве для сокращения сроков доставки. При этом адреса новых пунктов пока не называются.

По инфрмации издания, компания планирует открыть первый магазин в городском формате в Украине до конца 2020 года. Как ранее подтвердили в компании, уже подписан договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.

Напомним, в мае этого года IKEA Украина подписала договор аренды площади для размещения мебельного магазина в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, однако в связи с пандемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

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