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Espreso.tvСпортWBO отменила турнир за право сразиться с Ломаченко

WBO отменила турнир за право сразиться с Ломаченко


фото: BoxingScene
Всемирная боксерская организация отменила претендентский турнир за право провести чемпионский бой с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene.

В WBO заявили, что турнир претендентов, победитель которого должен был стать следующим соперником чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко, не состоится. Организация отказалась от идеи его проведения из-за пандемии коронавируса.

Предполагалось, что в турнире за право боя с Ломаченко выступит обладатель титула WBO International украинец Денис Беринчик.

Не исключено, что теперь звание обязательного претендента будет разыграно между Беринчиком и Эммануэлем Тагоэ из Ганы.

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