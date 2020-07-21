WBO отменила турнир за право сразиться с Ломаченко
21 июля, 2020, 16:16
Всемирная боксерская организация отменила претендентский турнир за право провести чемпионский бой с украинцем Василием Ломаченко
Об этом сообщает BoxingScene.
В WBO заявили, что турнир претендентов, победитель которого должен был стать следующим соперником чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко, не состоится. Организация отказалась от идеи его проведения из-за пандемии коронавируса.
Предполагалось, что в турнире за право боя с Ломаченко выступит обладатель титула WBO International украинец Денис Беринчик.
Не исключено, что теперь звание обязательного претендента будет разыграно между Беринчиком и Эммануэлем Тагоэ из Ганы.
- 7 июля сообщалось, что Денис Беринчик примет участие в турнире WBO за право на чемпионский бой с Василием Ломаченко.
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