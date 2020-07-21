WBO отменила турнир за право сразиться с Ломаченко

21 июля, 2020, 16:16

Всемирная боксерская организация отменила претендентский турнир за право провести чемпионский бой с украинцем Василием Ломаченко

Об этом сообщает BoxingScene.

В WBO заявили, что турнир претендентов, победитель которого должен был стать следующим соперником чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко, не состоится. Организация отказалась от идеи его проведения из-за пандемии коронавируса.

Предполагалось, что в турнире за право боя с Ломаченко выступит обладатель титула WBO International украинец Денис Беринчик.

Не исключено, что теперь звание обязательного претендента будет разыграно между Беринчиком и Эммануэлем Тагоэ из Ганы.

7 июля сообщалось, что Денис Беринчик примет участие в турнире WBO за право на чемпионский бой с Василием Ломаченко.

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