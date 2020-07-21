Вступление-2020: МОН запускает серию видеороликов с советами для абитуриентов

21 июля, 2020, 20:09

Министерство образования и науки запускает серию видеоразъяснений по вступлению в высшие учебные заведения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Накануне начала основного этапа вступительной кампании МОН традиционно запускает серию видеоразъяснений из самых распространенных вопросов, которые беспокоят будущих студентов и их родителей", - говорится в сообщении.

Первый ролик - о вступительных экзаменах и творческих конкурсах - уже доступен на сайте МОН в разделе "Вступительная кампания 2020" и на официальном YouTube-канале Министерства.

Не позднее, чем 24 июля, во всех учреждениях высшего образования должна начаться регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы. В ролике эксперты МОН рассказывают о том, кто, как и когда должен сдавать вступительные экзамены участвовать в творческих конкурсах.

К примеру, для поступающих на бюджет творческие конкурсы и вступительные экзамены будут проводиться в несколько потоков. Это сделано для того, чтобы поступающие имели больше возможностей для вступления в различные вузы в случае совпадения дат проведения этих испытаний.

В целом вступительные экзамены и творческие конкурсы пройдут для поступающих на места государственного заказа с 1 по 12 августа, на контракт - с 1 до 22 августа.

Видеоразъяснения также будут сопровождаться соответствующей инфографикой, которая просто и доступно будет иллюстрировать основные этапы вступительной кампании. Они будут размещаться в разделе "Вступительная кампания 2020" на официальном сайте МОН, распространяться в соцсетях и через средства массовой информации.

База видеоразъяснений и инфографики для поступающих на бакалавра, младшего бакалавра и на магистра будет пополняться новыми материалами до 1 августа - начала основного этапа вступительной кампании 2020.

Министерство образования и науки опубликовало информационные материалы по вступительной кампании в высшие учебные заведения в 2020 году.

На сайте Министерства образования и науки заработал чат-бот по вопросам вступительной кампании в учреждения образования.

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