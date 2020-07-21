Войска РФ проводят в ОРДЛО танковые и артиллерийские учения, - разведка
Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, передает Укринформ .
"С начала июля наблюдается наращивание интенсивности проведения оперативной и боевой подготовки оперативной группировки российских оккупационных войск. В частности, на основных полигонах продолжаются плановые мероприятия, направленные на повышение боевой готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ", - заявил пресс-секретарь.
Гуцуляк отметил, что во время боевой подготовки оккупантами значительное внимание уделяется повышению уровня боевого слаживания мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.
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