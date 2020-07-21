Войска РФ проводят в ОРДЛО танковые и артиллерийские учения, - разведка

21 июля, 2020, 14:22

Российские оккупационные войска на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей проводят обучение мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны, передает Укринформ .

"С начала июля наблюдается наращивание интенсивности проведения оперативной и боевой подготовки оперативной группировки российских оккупационных войск. В частности, на основных полигонах продолжаются плановые мероприятия, направленные на повышение боевой готовности соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ ", - заявил пресс-секретарь.

Гуцуляк отметил, что во время боевой подготовки оккупантами значительное внимание уделяется повышению уровня боевого слаживания мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

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