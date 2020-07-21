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Espreso.tvОбществоВоенные преступления совершаются, а ответственности за них в Уголовном кодексе нет, - Матвийчук

Военные преступления совершаются, а ответственности за них в Уголовном кодексе нет, - Матвийчук

На практике невозможно привлечь к ответственности виновников уголовных преступлений, ведь в Уголовном кодексе Украины отсутствует четкая формулировка

Об этом сообщила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук в Большом эфире Василия Зимы на телеканале Еспресо.

"У нас 7 лет идет война и есть оккупированные территории, и есть десятки тысяч людей, которые стали жертвами международных преступлений. Преступления совершаются и продолжаются, а ответственности за них в Уголовном кодексе нет", - отметила Александра Матвийчук.

Госпожа Матвийчук уточнила, что в Уголовном кодексе Украины нет ответственности за преступления против человечности, а военные преступления выписаны таким образом, что их невозможно применить на практике украинским следователям и судам.

Александра Матвийчук добавила, что за 6 лет войны было только два приговора за военные преступления. А именно военные преступления не имеют срока давности и за их совершение не бывает амнистии.

"Эту проблему давно надо было решить, еще в 2014 году. Но законопроект уже 4 года ожидает своего рассмотрения. По правде, там нет ничего особенного дорабатывать. Его просто не выносят в зал, потому что он никому не интересен", - добавила Матвийчук.

Госпожа Александра отметила, что законопроект был зарегистрирован в парламенте прошлого созыва как правительственный. Законопроект даже был проголосован в первом чтении. Однако после роспуска Верховной Рады VIII созыва работа обнулилась и пришлось начинать заново - регистрировать новый законопроект.

"Один из авторов законопроекта - председатель профильного парламентского комитета Денис Монастырский. Он сегодня выходил к нам на акцию, говорил слова поддержки. Он принадлежит к президентской фракции« Слуга народа », которая имеет монобольшинство в парламенте, но мы видим, что этого, оказывается, мало для того, чтобы он был интересен для вынесения на повестку дня ", - резюмировала Александра Матвийчук.

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