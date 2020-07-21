Военные преступления не могут подлежать амнистии, - жена пленного в ОРДЛО
Об этом Лариса Шевандина, жена пленного Олега Шевандина рассказала в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
Шевандина ответила на вопрос о наказании для боевиков "ДНР" и о вероятности того, что среди освобожденных из ОРДЛО могут быть бывшие палачи.
"Я сегодня была на акции в поддержку этого закона (законопроект о военных преступниках, - ред.) возле Верховной Рады. Потому что любое преступление имеет исполнителей. Такие преступления не могут иметь никакого срока давности. Они не могут подлежать амнистии ", - заявила Шевандина.
Она рассказала подробности о том, как пленили ее мужа.
"Когда муж был схвачен 1 мая 2015 - это была очень громкая событие. На территории "ДНР" она очень обсуждалась. Я считала, что он будет уволен очень быстро, но к сожалению он в плену более 5 лет. Я не знаю, когда он наконец вернется домой. Мне известно, что мужчины схватили на военном блок-посту "ДНР", в его родном городе Дебальцево, когда он ехал к своей матери, которой нужна была помощь ", - пояснила жена пленного.
По ее словам, организовал похищение командир 7-й бригады "ДНР" Бушуев Александр с позывным "Заря". А непосредственным исполнителем похищения был Сафронов Александр.
Через несколько дней после похищения ей позвонил "заместитель командующего военным корпусом "ДНР" Эдуард Басурин и сказал, что ее муж якобы шпион. Поэтому длительное время ОРДЛО не включает его в списки обмена, и он из-за этого не может быть освобожден.
Она объяснила, что муж был похищен на оккупированной территории вместе с машиной. А документы на автомобиль, который был похищен с мужем, переоформили уже на территории Украины. А именно в Мариупольском Главном центре МВД.
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- Напомним, что в Верховной Раде еще не приняли законопроект №2689 о военных преступниках. Этот проект закона устанавливает в Уголовном кодексе наказание за преступления против человечности и военные преступления.
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