Военные преступления не могут подлежать амнистии, - жена пленного в ОРДЛО

21 июля, 2020, 21:41

Возле Верховной Рады 21 июля состоялась акция с требованием к депутатам принять законопроект о военных преступниках

Об этом Лариса Шевандина, жена пленного Олега Шевандина рассказала в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

Шевандина ответила на вопрос о наказании для боевиков "ДНР" и о вероятности того, что среди освобожденных из ОРДЛО могут быть бывшие палачи.

"Я сегодня была на акции в поддержку этого закона (законопроект о военных преступниках, - ред.) возле Верховной Рады. Потому что любое преступление имеет исполнителей. Такие преступления не могут иметь никакого срока давности. Они не могут подлежать амнистии ", - заявила Шевандина.

Она рассказала подробности о том, как пленили ее мужа.

"Когда муж был схвачен 1 мая 2015 - это была очень громкая событие. На территории "ДНР" она очень обсуждалась. Я считала, что он будет уволен очень быстро, но к сожалению он в плену более 5 лет. Я не знаю, когда он наконец вернется домой. Мне известно, что мужчины схватили на военном блок-посту "ДНР", в его родном городе Дебальцево, когда он ехал к своей матери, которой нужна была помощь ", - пояснила жена пленного.

По ее словам, организовал похищение командир 7-й бригады "ДНР" Бушуев Александр с позывным "Заря". А непосредственным исполнителем похищения был Сафронов Александр.

Через несколько дней после похищения ей позвонил "заместитель командующего военным корпусом "ДНР" Эдуард Басурин и сказал, что ее муж якобы шпион. Поэтому длительное время ОРДЛО не включает его в списки обмена, и он из-за этого не может быть освобожден.

Она объяснила, что муж был похищен на оккупированной территории вместе с машиной. А документы на автомобиль, который был похищен с мужем, переоформили уже на территории Украины. А именно в Мариупольском Главном центре МВД.

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