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Espreso.tvОбществоВо Львове врача подозревают в подделке диагнозов

Во Львове врача подозревают в подделке диагнозов

Терапевт одной из львовских больниц внесла в выписки из медицинских карт больных недостоверные данные об их лечении в стационаре с ложными диагнозами

Сегодня, 21 июля, следователи сообщили врачу о подозрении в подделке документов и пособничестве в мошенничестве. Об этом информирует пресс служба полиции Львовщины, передает "Еспресо-Запад".

Как установили правоохранители, в результате преступных действий медика, пациенты получили материальную помощь в крупном размере.

42-летнюю львовянку подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 (пособничество в мошенничестве) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание - до восьми лет лишения свободы.

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