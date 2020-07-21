Во Львове врача подозревают в подделке диагнозов

21 июля, 2020, 15:32

Терапевт одной из львовских больниц внесла в выписки из медицинских карт больных недостоверные данные об их лечении в стационаре с ложными диагнозами

Сегодня, 21 июля, следователи сообщили врачу о подозрении в подделке документов и пособничестве в мошенничестве. Об этом информирует пресс служба полиции Львовщины, передает "Еспресо-Запад".

Как установили правоохранители, в результате преступных действий медика, пациенты получили материальную помощь в крупном размере.

42-летнюю львовянку подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27 - ч.3 ст.190 (пособничество в мошенничестве) и ч.3 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание - до восьми лет лишения свободы.