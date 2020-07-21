 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВо Львове снова откроют для посещения Сад собора Святого Юра

Во Львове снова откроют для посещения Сад собора Святого Юра


фото: vidviday.uа
В течение трех дней 28-30 июля по случаю 155-летия Митрополита Андрея Шептицкого львовян приглашают на Святоюрскую гору пройтись тропами митрополичьих садов

Речь о садах, расположенных возле дворца греко-католических митрополитов на территории комплекса Собора Святого Юрия во Львове, которые известны с середины XVIII в. Веком позже эти сады служили примером сакральных садов, что в прошлом окружали большинство львовских храмов и монастырей. Сегодня территория, которая охватывает всю Святоюрскую гору с садами, относится к наследию ЮНЕСКО.

Примечательно, что в сады можно будет не самим по себе, а с экскурсиями. Как и то, что разрешение приходить сюда в соответственно объявленные дни посетители имеют еще с 2015 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

21 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать