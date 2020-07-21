Во Львове снова откроют для посещения Сад собора Святого Юра

21 июля, 2020, 15:22

В течение трех дней 28-30 июля по случаю 155-летия Митрополита Андрея Шептицкого львовян приглашают на Святоюрскую гору пройтись тропами митрополичьих садов

Речь о садах, расположенных возле дворца греко-католических митрополитов на территории комплекса Собора Святого Юрия во Львове, которые известны с середины XVIII в. Веком позже эти сады служили примером сакральных садов, что в прошлом окружали большинство львовских храмов и монастырей. Сегодня территория, которая охватывает всю Святоюрскую гору с садами, относится к наследию ЮНЕСКО.

Примечательно, что в сады можно будет не самим по себе, а с экскурсиями. Как и то, что разрешение приходить сюда в соответственно объявленные дни посетители имеют еще с 2015 года.