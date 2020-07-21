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Espreso.tvОбществоВо Львове ради парковки отравили 25 деревьев

Во Львове ради парковки отравили 25 деревьев


фото: Facebook Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування ЛМР
Львовян просят помочь найти злоумышленников

В одном из дворов Железнодорожного района Львова засохли сразу 25 деревьев. В управлении экологии и природных ресурсов департамента градостроения Львовского городского совета подозревают , что деревья отравили умышленно, передает "Еспресо.Захид".

Засохшие деревья обнаружили во время планового обследования зеленых насаждений.

"Поскольку резкое усыхание взрослых деревьев разных видов является нетипичным явлением для нашего города, управлением экологии и природных ресурсов департамента градостроительства обеспечено проведение лабораторных исследований почвы для установления возможной причины такого явления", - говорят в управление экологии.

Результаты исследования проб показали значительное превышение содержания меди (Cu) относительно ПДК и фоновой пробы.

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В управлении добавляют, что общие симптомы токсичности меди на растения включают в себя сниженный рост, плохо развитую корневую систему, пониженное образование побегов и хлороз листьев. На старых листьях развивается красно-оранжевую окраску и закручиваются кончики вследствие потери тургора. Избыток меди в почве в конечном итоге приводит к усыханию растений.

"Поскольку на участке между домами 4 и 8 на ул. Мундяк усохли высокорослые деревья в возрасте 25-30 лет, можно предположить, что деревья были умышленно полито мидновмисним раствором с целью их уничтожения и увеличение количества паркомест возле домов", - говорят в управлении экологии .

Замена насаждений будет стоить городу сотни тысяч гривен, поскольку обязательно следует заменить также отравлен почву.

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Поэтому львовян призывают помочь найти виновников: "Если у жителей есть информация о сложившейся ситуации, просим сообщить управления экологии и балансодержателя территории, Железнодорожную районную администрацию", - говорится в сообщении Управления экологии и природных ресурсов департамента градостроительства ЛГС.

Фото: Facebook Управление экологии и природных ресурсов департамента градостроительства ЛГС

 

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