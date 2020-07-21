В Украине планируют уменьшить официальный возраст молодежи с 35 до 29 лет

21 июля, 2020, 19:32

Верховная Рада приняла за основу законопроект, которым предлагается снизить официальный возраст молодежи до 29 лет

Соответствующее решение Рада приняла 21 июля, передает Еспресо.TV.

Законопроект поддержали 265 парламентариев.

Законопроект предлагает, в частности, определить основные понятия, цели, задачи, принципы и приоритеты молодежной политики в Украине, гарантии и механизмы участия молодежи в формировании и реализации, полномочия центральных и местных органов исполнительной власти, особенности организационных и правовых основ создания и деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Законопроектом предлагается снизить возраст молодежи до 29 лет. Как объясняют авторы инициативы, действующим законом установлено широкие возрастные рамки (от 14 до 35 лет), что приводит к распылению ограниченных ресурсов на решение вопросов большого количества групп молодежи разного возраста. Уменьшение возраста молодежи позволит целенаправленно использовать ресурсы для молодых людей в переходный период, в течение которого молодежь всего нуждается в поддержке.

Авторы документа обращают внимание на то, что подход к определению понятия «молодежь» в Украине (14-35 лет) также не совпадает с подходом ООН, по которому молодежью считают людей в возрасте 15-24 года. В Стратегии Европейского Союза молодыми признают людей в возрасте 13-30 лет.

Кроме того, этот закон предлагает создать Нацсовет по вопросам молодежи при Кабинете министров, предусматривает расширение сети молодежных центров и внедрение молодежных работников на местах для эффективной молодежной работы.

Также создается Украинский молодежный фонд, который будет выдавать гранты на поддержку идей, инициатив и проектов молодежи, а также институциональные гранты.

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