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Espreso.tvОбществоВ рамках "Большого строительства" на Львовщине планируют построить как минимум по 5 стадионов, школ и садиков

В рамках "Большого строительства" на Львовщине планируют построить как минимум по 5 стадионов, школ и садиков


фото: galnet.fm
Реализовать программу планируется в течение года

Об этом на пресс-конференции сообщил глава области Максим Козицкий, передает "Еспресо-Захид".

"Программа" Большая стройка "в этом году нацелена на строительство и реконструкцию учреждений образования, здравоохранения и спортивной инфраструктуры. Уже определены объекты во Львовской области. На реализацию программы выделено 232 млн гривен до конца года. Поэтому улучшение в учебе получат около двух тысяч учеников, также будет возможность создать 500 новых мест для обучения и более 500 мест для воспитания детей в садиках. Несмотря на это, еще запланирована реконструкция стадионов, где на различных секциях смогут заниматься около трех тысяч спортсменов, - сообщил Максим Козицкий.

Кроме образовательной сферы, также предусмотрено завершение реконструкции 9 приемных отделений в опорных больницах области, определенных Министерством здравоохранения. На это выделено 72 миллиона гривен. По словам господина Козицкого, новое оборудование получат основные больницы в Червонограде, Самборе, Дрогобыче, Буске, Новояворовске, а также львовские 8 и Больница скорой помощи. Оборудование будет закуплено Министерством здравоохранения.

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