В Одессе во время строительства дома обнаружили 265 боеприпасов времен Второй мировой войны
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"20 июля в 10:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время строительства частного дома в пгт. Одесса, по ул. Мореходная, 19 рабочие обнаружили похожий предмет на гранату Ф-1 и позвонили в Службу" 101 ", - говорится в сообщении.
Там нашли 154 гранаты Ф-1, 28 взрывателей к артснарядов, 11 минометных мин 82 мм, 1 минометную мину 120 мм, 29 артиллерийских снарядов 37 мм, 17 артиллерийских снарядов 45 мм, 23 артиллерийских снаряда 75 мм, 2 артиллерийских снаряда 152 мм.
Пиротехники изъяли все обнаруженные боеприпасы, их должны уничтожить в специально отведенном месте.
В Одессе пиротехники изъяли 265 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны 20 июля в 10:30 в Службу ...Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области понедельника, 20 июля 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор