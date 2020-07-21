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Espreso.tvОбществоВ Одессе во время строительства дома обнаружили 265 боеприпасов времен Второй мировой войны

В Одессе во время строительства дома обнаружили 265 боеприпасов времен Второй мировой войны


фото: ДСНС
На строительстве частного дома по улице Мореходной в Одессе нашли 265 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"20 июля в 10:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время строительства частного дома в пгт. Одесса, по ул. Мореходная, 19 рабочие обнаружили похожий предмет на гранату Ф-1 и позвонили в Службу" 101 ", - говорится в сообщении.

Там нашли 154 гранаты Ф-1, 28 взрывателей к артснарядов, 11 минометных мин 82 мм, 1 минометную мину 120 мм, 29 артиллерийских снарядов 37 мм, 17 артиллерийских снарядов 45 мм, 23 артиллерийских снаряда 75 мм, 2 артиллерийских снаряда 152 мм.

Пиротехники изъяли все обнаруженные боеприпасы, их должны уничтожить в специально отведенном месте.

В Одессе пиротехники изъяли 265 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны 20 июля в 10:30 в Службу ...

Опубликовано Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области понедельника, 20 июля 2020 г.

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