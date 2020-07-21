В Минздраве назвали области, которые не готовы к очередному ослаблению карантина

21 июля, 2020, 16:39

Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская, Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантина

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 21 июля семь регионов Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий.

Согласно им, пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Харьковская, Черниговская области.

Данные по повоуд определенных критериев с АР Крым и городом Севастополь отсутствуют.

Отмечается, регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков:

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%;

- показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте Министерства здравоохранения.

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